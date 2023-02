Calciomercato Inter, Thuram offerto al Barcellona

Calciomercato Inter, anche il Barcellona è su Marcus Thuram: il club avrebbe il favore del calciatore che si sarebbe offerto

In casa Inter tiene banco il nome di Marcus Thuram per il prossimo calciomercato. L’attaccante francese lascerà il ‘Gladbach in estate, ma ancora non si sa dove giocherà la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, anche il Barcellona potrebbe essere interessato e ha il favore del calciatore, come rivelato dal padre Lillian, arrivando ad offrirsi ai catalani. Su di lui non solo i nerazzurri e blaugrana, ma anche Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United, PSG e Bayern Monaco.

