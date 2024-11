Calciomercato Inter, pronto l’addio di Thuram? Ennesima plusvalenza nel mirino (e l’arrivo di quel sostituto)

Calciomercato Inter, Thuram pronto a dire addio ai nerazzurri a fine stagione? Nel mezzo una grande plusvalenza in estate

Il calciomercato Inter vede sempre i nerazzurri molto dinamici tra Davis e, forse, la cessione di Thuram. Come spiega Tuttosport, è assai improbabile che il centravanti del Lille possa trasferirsi a Milano per fare la terza punta: questo per via degli elevatissimi costi nonostante il suo arrivo avverrebbe a parametro zero. Da qui dunque il possibile incastro: via Thuram e dentro lui? I dettagli.

CALCIOMERCATO INTER – «Ergo, sembra praticamente impossibile che David sbarchi a Milano come terza punta, più plausibile invece che arrivi eventualmente come sostituto di Thuram. Il francese, sbarcato in nerazzurro a 0, ma con 8 milioni di commissione elargiti all’agente, ha una clausola da 85 milioni. Tradotto: rappresenterebbe una plusvalenza incredibile per il bilancio dell’Inter».