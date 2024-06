Calciomercato Inter, vecchia fiamma per la DIFESA: il giocatore torna di moda, ma la CONCORRENZA è agguerrita

L’Inter programma il proprio futuro mettendo nel mirino un vecchio pallino per la difesa, ma la concorrenza spaventa

L’Inter ha dato il via al suo calciomercato già mesi fa con Taremi e Zielisnki bloccati e recentemente con l’arrivo del portiere Josep Martinez. Dunque l’unico ruolo che manca da ritoccare è la difesa.

Ed è proprio qui che il Corriere dello Sport fa un nuovo nome, ma che in realtà non è altro che un obiettivo che torna di moda. Jaka Bijol, centrale difensivo 25enne dell’Udinese, rappresenta da tempo il compromesso ideale.

Nel 2025 i contratti di Acerbi e De Vrij scadranno dunque i nerazzurri non voglio farsi trovare impreparati. D’altro canto, non è semplice programmare un acquisto tra 12 mesi quindi la possibilità che la concorrenza (vedi Napoli, ma non solo) possa soffiare il giocatore all’Inter è alta.

Fatto sta che la società milanese si è già messa in contatto con l’Udinese, magari acquistandolo già da ora e lasciandolo in prestito un’altra stagione in Friuli. Il calciatore è attualmente impegnato in Nazionale con la Nazionale slovena dove ha raggiunto il 52esimo gettone ad Euro 2024.