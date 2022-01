Calciomercato Inter, Vlahovic allontana Dybala dalla Juve: nerazzurri alla finestra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’arrivo di Vlahovic alla Juve potrebbe significare addio a Dybala. L’Inter resta alla finestra per la Joya

Il colpo Dusan Vlahovic – Juve e Fiorentina stanno limando gli ultimi dettagli -mette una pietra forse decisiva sulla strategia dei bianconeri in merito al futuro di Paulo Dybala. L’importante investimento della dirigenza juventina per il centravanti serbo comporterà un’offerta al ribasso al giocatore nella discussione sul rinnovo del contratto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a febbraio la Juve proporrà meno soldi e contratto più corto rispetto a quanto pattuito a dicembre: il futuro della Joya sembra sempre più lontano da Torino. L’Inter rafforza dunque il suo ruolo di pretendente sull’argentino: la dirigenza bianconera infatti non andrà oltre i 7 milioni all’anno con scadenza 2025 per il suo giocatore. Meno di quanto abbia già messo sul piatto Marotta.

