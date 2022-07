Calciomercato Juve: Allegri vuole Morata. Prima offerta all’Atletico per accontentare il tecnico bianconero

Claudio Raimondi, a Sport Mediaset, ha fatto il punto sul possibile ritorno di Alvaro Morata.

RAIMONDI SU MORATA – «Strada in salita per Morata, ma il muro dell’Atletico Madrid inizia a presentare qualche crepa, perché dopo l’investimento su Molina hanno bisogno di rientrare con una cessione. La Juve offre 21 milioni a fronte dei 35 milioni richiesti dal club spagnolo, con i bianconeri che possono arrivare a 25 milioni con i bonus. La Juve sta facendo di tutto per accontentare Allegri».