Calciomercato Juve, primo no del Benfica per Antonio Silva: Giuntoli studia un’alternativa

Le ultime sulle possibili mosse di calciomercato della Juve per un difensore in vista della sessione di gennaio. Tutti i dettagli

L’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle mosse di calciomercato della Juve per un difensore in vista della sessione di gennaio.

LA SITUAZIONE – «La Juventus ha già incassato uno dal Benfica per il prestito di Silva, ma non è escluso un ritorno alla carica. Intanto i bianconeri valutano anche altri profili come David Hancko, profilo preferito di Thiago Motta che il Feyenoord valuta circa 30 milioni di euro. In difesa non tramonta la pista Skriniar, che comunque ha un ingaggio alto e caratteristiche differenti da quelle che cerca Thiago Motta. La Juventus valuta pure Dragusin e intanto blocca la cessione di Danilo, che eventualmente andrà via a parametro zero a giugno».