Calciomercato Juve, la DECISIONE di Motta su Danilo e Bremer

Calciomercato Juve, Bremer e Danilo sono considerati indispensabile da Thiago Motta che punta su di loro in vista della stagione

Come rivelato da Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube, Thiago Motta punta su Gleison Bremer e Danilo. Il numero 3 juventino è considerato dal tecnico italo a brasiliano come il leader della difesa della Juve.

Danilo, invece, è il Capitano dei bianconeri ed è considerato come uno dei leader della squadra. In questi giorni, entrambi sono al seguito del Brasile per la Copa America e hanno avuto modo di parlare con quello che sarà il loro nuovo conoscono alla Juventus ovvero Douglas Luiz.