Calciomercato Juve, Casemiro vicino ai bianconeri. La situazione

Calciomercato Juve, pronto l’assalto a Casemiro vista la rottura con il Manchester United. Ecco la situazione attuale

Casemiro Manchester United ai ferri corti? Così sembra secondo quanto riportato dal noto quotidiano inglese Mirror. Ecco perché la Juve è pronta con l’obiettivo di comprare l’ex gioiello del Real Madrid.

Il brasiliano, dotato di grande esperienza, incarna alla perfezione quello che serve ai bianconeri per risollevarsi in un contesto di giovani. Staremo a vedere come si evolverà la situazione anche guardando le dirette concorrenti.