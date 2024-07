Calciomercato Juve, i bianconeri non si fermano a Thuram: tre colpi per Thiago Motta

Calciomercato Juve, dopo Kheprhen Thuram non si fermano i dirigenti bianconeri: ancora tre colpi per Thiago Motta

Per fare il punto sul calciomercato della Juve in entrata, Tuttosport ha svelato come manchino ancora tre giocatori per esaudire le richieste di Thiago Motta, che non vuole fermarsi a Douglas Luiz e Thuram (affare in dirittura d’arrivo).

Altre tre richieste da parte del neo tecnico bianconero, che di base punterà su un 4-2-3-1. Serviranno un centrale di impostazione (Calafiori il profilo preferito), per poi continuare con un incursore (Koopmeiners) che agirebbe dietro alle spalle dell’unica punta Vlahovic, finendo poi con un esterno che prenda il posto di Chiesa (Sancho?).

