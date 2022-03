Calciomercato Juve: si va ancora da Commisso. Altro colpo alla Vlahovic? I bianconeri studiano l’affare

C’è anche Nikola Milenkovic tra i papabili acquisti della Juventus per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da La Repubblica, la Fiorentina sarebbe disposta a lasciar andare il serbo, pur di non perderlo a zero, per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Con un contratto in scadenza nel 2023, visti i poco chiari segnali di rinnovo, i viola starebbero infatti pensando di monetizzare la sua cessione in estate. Con un prezzo così abbordabile, Cherubini potrebbe presto sferrare l’assalto per anticipare la concorrenza.