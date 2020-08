Calciomercato Juve: Jorginho non interessa più, ok a Milik e si punta Tonali

Il cambio di allenatore alla Juve modifica anche il mercato: Jorginho non interessa più mentre piacciono Tonali e Milik

L’uscita di scena di Maurizio Sarri e l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera ha modificato anche le strategie di mercato. Per questo motivo Jorginho non interessa più ai bianconeri che, anzi, si butteranno a capofitto nella corsa a Sandro Tonali.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi due mesi l’Inter ha dialogato in maniera proficua con Sandro Tonali e il suo entourage. È pensiero comune che il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo, abbia fatto più di una promessa ai vertici del club nerazzurro. Ma da viale della Liberazione non sono ancora arrivate proposte concrete al presidente del Brescia Massimo Cellino che, invece, tiene aperto il dialogo con la dirigenza juventina. Tutto lascia credere che la partita sia ancora tutta da giocare, nonostante il vantaggio acquisito dai nerazzurri su Tonali. In ogni caso i tempi non possono essere lunghissimi, considerato che la ripresa per la nuova stagione è dietro l’angolo.

Per l’attacco non cambiano le prospettive. Bisogna sostituire Higuain e Arkadiusz Milik piace anche a Pirlo oltre che piace per il suo ingaggio da 4 milioni netti che permette un sostanzioso risparmio rispetto all’attuale stipendio dell’argentino (7,5 milioni). In questo caso il problema resta l’intesa con il Napoli. Federico Bernardeschi piace al club campano, ma la sua valutazione coinciderà con le idee juventine di uno scambio pressoché alla pari?