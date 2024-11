Calciomercato Juve, c’è la decisione dell’Arsenal su Kiwior: la situazione

Le ultime sul futuro di Jakub Kiwior, difensore centrale polacco dell’Arsenal, al centro degli interessi di calciomercato della Juve

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Jakub Kiwior, obiettivo di calciomercato della Juve.

LA SITUAZIONE – «Per il polacco, che ha già lavorato con Thiago Motta ai tempi dello Spezia, Mikel Arteta si sarebbe già espresso. Il tecnico dell’Arsenal, che a breve recupererà sia Calafiori sia Tomiyasu, avrebbe dato il suo via libera per il prestito del difensore a gennaio. Con Kiwior la Juventus potrebbe così contare su un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di centrale ma anche quello di terzino sinistro: un sostituto perfetto dell’infortunato Cabal insomma».