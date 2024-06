Calciomercato Juve, ecco il PIANO estivo di Giuntoli per ritornare a lottare per lo SCUDETTO

Calciomercato Juve, lanciata la sfida a Napoli, Milan e Inter: ecco quali saranno i prossimi colpi di mercato per i bianconeri

La Juventus vuole a tutti i costi rientrare per la lotta scudetto, e per farlo Giuntoli dovrà portare a Thiago Motta un mercato con i fiocchi. Ecco quale dovrebbe essere il piano per i bianconeri.

Calciomercato Juve, da Di Gregorio a Douglas Luiz: cinque colpi “Scudetto”

È tutto fatto per l’arrivo di Di Gregorio dal Monza. Il portiere si trasferirà subito in bianconero in prestito, con un obbligo di riscatto di 18 milioni di euro più 2 di bonus. La scelta della Juve mette così in bilico il futuro del portiere titolare, Szczesny, che è in scadenza di contratto fra un anno a giugno 2025.

In difesa la priorità assoluta è Riccardo Calafiori. Il talento ex Roma, esploso nell’ultima stagione con Thiago Motta dove i rossoblu pretendono 30 milioni di euro. Come piano B il tanto citato Di Lorenzo.

A centrocampo Douglas Luiz. Per il brasiliano dell’Aston Villa si sta intavolando il possibile scambio con Weston McKennie. C’è il gradimento del calciatore, ma va trovata la quadra sulle valutazioni dei due centrocampisti (circa 30 milioni l’americano, oltre 40-45 il brasiliano). La priorità si chiama Teun Koopmeiners dove l’Atalanta pretende 70 milioni di euro.