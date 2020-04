Calciomercato Juve: Pjanic ai saluti? Jorginho sarebbe la prima scelta di Sarri

Se Miralem Pjanic dovesse essere ceduto, Maurizio Sarri starebbe pensando al fedelissimo Jorginho per sostituirlo

Miralem Pjanic non è più incedibile. Il bosniaco doveva essere il fulcro del gioco di Sarri ma qualcosa si è rotto durante la stagione e facendo scontare all’ex Roma anche qualche amara panchina. Ed è per questo che non è più incedibile.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus ha già individutato il sostituto in caso di partenza di Pjanic: Jorginho, fedelissimo di Maurizio Sarri. Il centrocampista italiano è letteralmente esploso con il tecnico bianconero ai tempi del Napoli. Al Chelsea è un titolare ma la dirigenza comunque non lo reputa incedibile.