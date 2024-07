Calciomercato Juve, QUATTRO GIOCATORI non convocati per la Germania (aspettando la cessione)

Calciomercato Juve, arriva anche la conferma: quattro giocatori non seguiranno la squadra in Germania nel viaggio di domani

Come appreso da Juventusnews24, altri quattro giocatori della rosa a disposizione di Thiago Motta non prenderanno parte al volo per la Germania, in programma domani.

Si tratta di McKennie, Milik, Kostic e Szczesny, esclusi dalla seconda parte del ritiro pre-stagionale che porterà i bianconeri a giocare anche le prime amichevoli. I quattro rimarranno a Torino aspettando le prossime mosse di calciomercato.