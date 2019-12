Calciomercato Juve: Sarri vuole Paredes, scambio in vista con Emre Can?

Calciomercato Juve: Leandro Paredes interessa ai bianconeri e a Maurizio Sarri. Si tratta con il Paris Saint Germain

Leandro Paredes alla Juve e Emre Can al Paris Saint Germain? Difficile ma non impossibile. L’argentino verrebbe alla Juve di corsa e il suo agente Pablo Sabbag si è mosso per tempo. Lo scambio con Emre Can è sul tavolo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Emre Can vorrebbe cambiare aria dopo l’esclusione dalla lista Champions da parte dei Sarri e le prove opache quando è stato chiamato in causa. Al PSG andrebbe di corsa anche perchè in panchina siede uno dei suoi principali sponsor: Thomas Tuchel. Molto meno semplice capire se l’operazione si può fare a livello di bilancio. L’argentino guadagna circa 4 milioni e il tedesco almeno un milione in più. Si potrebbe ipotizzare una doppia cessione con valutazione alta per entrambi i giocatori (40 milioni) oppure uno scambio di prestiti. Juve e Psg però devono accordarsi e non sarà semplice, soprattutto se una delle due società pretendesse un conguaglio.