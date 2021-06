Juve, si cerca un secondo portiere: i nomi nel mirino

Secondo portiere Juve: c’è un preferito per il dopo Buffon. Tutti i nomi nella lista di Cherubini per il rinforzo tra i pali

La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla situazione secondo portiere Juve dopo l’addio annunciato di Gianluigi Buffon. Mattia Perin sarebbe la soluzione più semplice, perché è di rientro dal prestito al Genoa. Allegri lo conosce bene e non avrebbe problemi ad affidargli la casacca di vice Szczesny, ma lui preferirebbe fare il primo e non gli dispiacerebbe restare in Liguria.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Emil Audero: la Sampdoria non esclude la sua cessione, però parte da una base di 15 milioni di euro. Per una soluzione low cost, torna di moda Antonio Mirante: essendo a scadenza di contratto, dal primo luglio potrà accordarsi con chi vuole. La Juve potrebbe prenderlo a costo zero, avendo dalla sua il vantaggio di rimpolpare la rosa di un giocatore cresciuto nel vivaio, quindi inseribile in quota CTP.