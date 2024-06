Calciomercato Juve, la DECISIONE di Thiago Motta nei confronti di Soulé. Permanenza possibile?

Calciomercato Juve, Soulé vicino all’addio? Ora Thiago Motta blocca la cessione dell’attaccante: sarà al centro del progetto

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la cessione di Matias Soulé non sarebbe ora così scontata per tutta una serie di motivazioni. Certo, il cartellino dove i 35 milioni allontanano interessi sul calciomercato, ma anche per quanto riguarda un altro punto.

Thiago Motta, inoltre, vorrebbe puntare su di lui per rinforzare il reparto esterni e Giuntoli ne sarebbe ben felice, a meno che dal mercato non arrivino offerte indecenti. Più facile, insomma, la cessione di Chiesa rispetto a quella dell’ex Frosinone da parte della Juve.