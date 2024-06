Calciomercato, la Juve non si ferma: già prenotato il colpo Thuram

Le ultime sulla trattativa tra Juventus e Nizza per il cartellino di Khephren Thuram, centrocampista classe 2001

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus sembra non volersi fermare sul mercato. Dopo aver chiuso lo scambio per Douglas Luiz con l’Aston Villa, i bianconeri ci stanno provando anche per Khephren Thuram.

Giuntoli sembrerebbe infatti pronto ad affondare il colpo con il Nizza, che ha aperto alla cessione visto il contratto in scadenza nel 2025. Anche per questo il costo dell’operazione si aggira sui 15-20 milioni di euro, cifra alla portata soprattutto in caso di mancato rinnovo di Rabiot.