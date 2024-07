Calciomercato Juve, l’agente di Todibo è in Italia per INCONTRARE Giuntoli: il PUNTO sulla TRATTATIVA

Le ultime sul futuro di Jean-Clair Todibo, difensore del Nizza, nel mirino della Juventus. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’agente di Jean-Clair Todibo è arrivato in Italia per discutere con Cristiano Giuntoli per trovare l’intesa definitiva con la Juventus.

La proposta de bianconeri è per un contratto quinquennale, restano ancora da definire le cifre. Settimana prossima arriverà poi la prima offerta al Nizza, che ha aperto alla soluzione di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La richiesta è di 37 milioni di euro.