Le ultime sull’interesse di calciomercato della Juve nei confronti di Sandro Tonali, centrocampista di proprietà del Newcastle

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la possibile strategia della Juve per arrivare a Sandro Tonali con il sacrificio di Kenan Yildiz.

L’IDEA DELLA JUVE – «La richiesta degli inglesi, infatti, si aggira intorno ai 55 milioni di euro. Una cifra che la Juventus potrebbe raggiungere formalizzando le cessioni di Fagioli e Yildiz, che potrebbero tornare utili anche per l’acquisto di Antonio Silva in difesa. Fagioli ormai è in uscita mentre l’esterno turco ha grandi estimatori sia in Premier sia in Liga, dunque non sarebbe difficile cederlo. L’arrivo di Tonali permetterebbe alla Juventus di passere definitivamente ad un 4-3-3, che potrebbe anche mettere in risalto le qualità di Koopmeiners. La prospettiva di vedere il classe 2000 a Torino infiamma sia i tifosi che Giuntoli, che sta studiando un grande colpo»