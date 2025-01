Calciomercato Juve, Veiga atterra a Caselle, le immagini del nuovo rinforzo dei bianconeri – VIDEO

Calciomercato Juve, Renato Veiga atterra all’aeroporto di Caselle: domani le visite mediche e la firma per il terzo rinforzo dei bianconeri a gennaio

Ecco il terzo colpo del calciomercato di gennaio della Juve. All’aeroporto di Caselle è atterrato Renato Veiga, difensore portoghese classe 2003 prelevato in prestito dal Chelsea: va così ad aggiungersi alla lista dei nuovi arrivati assieme a Alberto Costa e Randal Kolo Muani.

Renato #Veiga è atterrato a Caselle 🛩️ Inizia l’avventura alla #Juventus del difensore portoghese, che arriva in prestito secco dal #Chelsea 🆕 Domani visite mediche e firma per il terzo colpo di gennaio dei bianconeri ⚪️⚫️ #RenatoVeiga 📲 @AndreaBargione pic.twitter.com/MrvdjklqIq — JuventusNews24.com (@junews24com) January 26, 2025

Ecco le immagini raccolte in esclusiva da Juventusnews24 in diretta dall’aeroporto di Caselle. Renato Veiga si trasferisce in prestito secco dai Blues, senza alcuna opzione di riscatto, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro (comprensiva di stipendio fino a giugno). Nella giornata di domani visite mediche e firma con la Juve.