Paratici potrebbe rafforzare la rosa con un giovane portoghese: si tratta di Trincao, ala sinistra dello Sporting Braga

Una Juve sempre più portoghese è possibile: dopo Ronaldo e Cancelo, Paratici vuole inserire un ulteriore tassello. Si tratta di Trincao, 18enne in forza allo Sporting Braga, che pochi mesi fa ha vinto l’Europeo Under 19 contro l’Italia dello juventino Kean. Trincao, nell’occasione ha giocato da ala sinistra, segnando anche un gol. I due potrebbero presto ritrovarsi come compagni: Paratici ha già provato ad acquistarlo in estate, ma lo Sporting Braga ha rifiutato l’offerta da 7 milioni. Il ds bianconero, però, ormai è convinto della bontà del colpo e rilancerà l’offerta a oltre 10 milioni più eventuali bonus.