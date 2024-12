Calciomercato Juventus, almeno tre colpi nel mirino

Il calciomercato Juventus è destinato ad essere nuovamente ricco di colpi e movimenti importanti

A parlare del calciomercato Juventus è l’esperto Alfredo Pedullà attraverso il suo editoriale per Sportitalia.com. Ecco quali potrebbero essere secondo il giornalista le mosse di mercato dei bianconeri.

IL COMMENTO – «La Juventus, parliamo inevitabilmente di mercato, ha bisogno di fare tre iniezioni nella prossima sessione. Tre se non di più, spiego perché: almeno un difensore, ma vorrei dire due con Hancko che è il più gradito all’interno di altre soluzioni alcune ponderate (Antonio Silva compresa, ma non dipende solo dalla Juve) e altre scartate. Ma se per finanziare un grande colpo serve sacrificare Fagioli, è normale pensare che in mezzo al campo si debba e si possa accendere un’altra lampadina. Aspettare le migliori condizioni di Milik senza la certezza di averlo per tutto l’anno comporta la necessità di mettere benzina anche negli ultimi trenta metri. Il motivo è semplice: puntare sul solo Vlahovic non è problematico perché rischi di spremerlo, ma perché si sente l’unica soluzione con le controindicazioni psicologiche del caso (si chiama appagamento)».