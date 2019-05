Joao Cancelo verso la cessione in casa Juventus: i bianconeri valutano Matteo Darmian (Manchester United), Cristiano Piccini (Valencia) o Kieran Trippier (Tottenham) per sostituirlo

Ancora voci sul futuro di Joao Cancelo: il terzino portoghese, dopo una sola annata, sarebbe già stato messo in lista di uscita dalla Juventus su impulso di Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero avrebbe di fatto chiesto alla dirigenza in vista della prossima stagione un giocatore più incline alla propria visione tattica e con caratteristiche decisamente più difensive rispetto a quelle dell’ex interista. Per Cancelo si fa strada l’ipotesi di un trasferimento all’estero: sulle sue tracce ci sarebbero Manchester City e Manchester United, ma occhio anche a Paris Saint-Germain e Barcellona. L’ipotesi juventina è quella di cedere il giocatore per almeno 60 o 70 milioni di euro, tanto da mettere a bilancio una cospicua plusvalenza (l’anno scorso il portoghese è stato pagato 40 milioni dal Valencia) per intervenire poi sul mercato.

A tal proposito, stamane Tuttosport fa un elenco di possibili obiettivi della Juve in sostituzione di Cancelo. Sarebbero almeno tre i nomi sulla lista bianconera: c’è l’onnipresente Matteo Darmian (che potrebbe rientrare in un eventuale affare con il Manchester United), ma pure l’ex Fiorentina Cristiano Piccini, che di fatto di Cancelo ha preso il posto al Valencia, così come Kieran Trippier del Tottenham, giocatore da giorni ormai accostato con forza al Napoli.