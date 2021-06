Le ultime indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Dembele: non c’è ancora l’accordo sul rinnovo del francese, sempre seguito dalla Juventus

Non c’è ancora l’accordo tra il Barcellona e Ousmane Dembele sul rinnovo di contratto. L’attaccante francese, a più riprese nei radar della Juventus, è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e il Barça punterebbe al prolungamento per non rischiare di perderlo tra un anno a parametro zero.

Come spiega però il Mundo Deportivo, il club blaugrana avrebbe offerto un rinnovo quinquennale al giocatore ma con ingaggio al ribasso. Proposta che avrebbe fatto storcere il naso all’entourage di Dembele che non vorrebbe firmare il nuovo accordo con uno stipendio più basso. Il Barcellona, per bocca anche del presidente Laporta, sta cercando di abbassare gli ingaggi per sopperire alla delicata situazione economica della società catalana.