Calciomercato Juventus, DUBBIO AMLETICO per Chiesa

Ci sono novità sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Juventus tra il rinnovo con i bianconeri e l’addio

Federico Chiesa e la Juventus, regna incertezza. Il contratto è in scadenza a giugno 2025 e l’ex Fiorentina non ha ancora deciso se rinnovare, tant’è che la società non ha ancora presentato alcuna offerta.

Secondo Marchetti a Sky Sport 24, un ottimo Europeo di Chiesa potrebbe far aumentare il suo valore di mercato e le pretendenti, così da cederlo e fare all in sul obiettivo numero uno in casa bianconera ovvero Greenwood.