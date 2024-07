Calciomercato Juventus, fuori Soulé dentro Adeyemi: il PIANO bianconero per l’attacco

Adeyemi avrebbe dato disponibilità a trasferirsi a Torino. La Juve darà l’assalto al giocatore solo dopo l’addio di Soulé

Matias Soulé per finanziare Karim Adeyemi. Questo è il piano del calciomercato Juventus secondo La Gazzetta dello Sport che racconta di come i bianconero stia spingendo forte per l’ala tedesca.

L’addio dell’argentino è ormai una formalità, Roma e Leicester puntano il classe 2003 e i bianconeri sperando di incassare una cifra intorno ai 30 milioni. La stessa cifra che verrebbe investita per Adeyemi che ha già dato il suo ok per un trasferimento in Serie A. Su di lui anche il Chelsea.