Calciomercato Juventus, Galatasaray avanti per Skriniar

Il difensore che interessa ai bianconeri tra le altre sembrerebbe vicino al club turco del Galatasaray

Milan Skriniar è ormai ai margini con il Paris Saint-Germain. Il difensore ex Inter è terminato nel mirino del calciomercato Juventus, anche se dalle ultime notizie dall’estero probabilmente non tornerà in Italia.

Infatti stando a quanto riportato dal giornale turco Fotomac, il giocatore avrebbe trovato un accordo contrattuale con il Galatasaray già a gennaio. Continua dunque la caccia al difensore in casa bianconera.