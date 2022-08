Calciomercato Juventus, Milinkovic ancora possibile: tutto dipende da Pogba

Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero ripensando a Milinkovic in caso di lungo infortunio per Pogba

Gli infortuni di Pogba e McKennie lasciano in uno stato di vera e propria emergenza il centrocampo della Juventus, mentre la società pensa di tornare sul mercato per mettere una pezza al problema.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arrivo di Milinkovic-Savic sarebbe ancora possibile. Il serbo vorrebbe giocare la Champions e l’agente, con il quale sono stati fatti nuovi sondaggi, ha confermato come l’affare sia ancora aperto. Lo scoglio principale è rappresentato da Lotito, che continua a chiedere almeno 60 milioni cash per lasciar andare il serbo. Difficile, difficilissimo, ma se il mercato in uscita si dovesse sbloccare…

