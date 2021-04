Calciomercato Juventus: pericolo dalla Spagna per Milik

Milik resta nel mirino della Juventus per il mercato estivo. Possibile duello con l’Atletico Madrid per il polacco

Arkadiusz Milik resta sotto la lente d’ingrandimento della Juventus per il prossimo mercato estivo, con il polacco già nel mirino dei bianconeri nelle passate stagioni.

L’ex Napoli potrebbe liberarsi dal Marsiglia per una clausola da 12 milioni di euro e farebbe sempre gola alla dirigenza della Continassa. Su Milik, però, ci sarebbe da registrare anche il pressing dell’Atletico Madrid come riporta il quotidiano AS. Simeone, infatti, starebbe pensando al centravanti della nazionale polacca per rinforzare l’attacco dei ‘Colchoneros’.