Calciomercato Juventus: pronti 50 milioni per il difensore de Ligt

La Juventus vuole ringiovanire il reparto difensivo: i bianconeri sono pronti a sborsare 50 milioni per de Ligt, centrale dell’Ajax e della nazionale olandese

La Juventus è ormai convinta del giovane difensore olandese Matthijs de Ligt: i bianconeri, infatti, sarebbero pronti a pagarlo anche 50 milioni di euro, pur di accontentare la richieste dell’Ajax. Nonostante la giovane età, 19 anni, il centrale dei lancieri è già una colonna della nazionale olandese: piace moltissimo a Paratici e Nedved, che vogliono portarlo a Torino e metterlo a studiare dietro due mostri sacri come Bonucci e Chiellini. De Ligt sarebbe un’operazione certamente onerosa, ma la Juve è pronta a spendere per un reparto che deve essere ringiovanito e su cui ha sempre costruito i suoi successi. La concorrenza, viste le ottime qualità sia in impostazione sia in marcatura, non manca: su di lui ci sono Barcellona, Roma e Napoli. La Juve, in questo senso, grazie alla presenza di Nedved in dirigenza, punta sui buoni rapporti tra il ceco e Mino Raiola, agente del giovane olandese.