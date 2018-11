Primi scontri di mercato tra Juventus e Inter: Paratici e Marotta seguono Rabiot, in scadenza con il Psg

Da sempre la Juventus è attenta sui giocatori in scadenza: a giugno 2019 il nome cerchiato in rosso è quello di Rabiot. Il francese del Psg, già seguito 4 anni fa, questa volta dovrebbe davvero chiudere la sua esperienza parigina. Per rinnovare e rimanere a Parigi, la mamma-agente, Veronique, vuole almeno 10 milioni più bonus alla firma. Difficile chiudere su queste basi, allora ecco che Paratici si sta muovendo per convincere il ragazzo: ha già parlato con il suo entourage in occasione di Psg-Lione di qualche settimana fa. I bianconeri vorrebbero prenderlo a zero, ma se l’emergenza a metà campo rimanesse invariata scatterebbe l’assalto a gennaio.

Rabiot, 223 presenze con il Psg, classe ’95, intriga però anche l’Inter: Marotta, infatti, già in bianconero aveva seguito il ragazzo e ora vuole tentare lo sgambetto. Il francese, visto il fisico e le qualità tecniche, ben si adatterebbe nel centrocampo di Spalletti. I nerazzurri, inoltre, sarebbero in grado di farlo sentire più importante rispetto all’avventura in bianconero o in maglia blaugrana, visto che anche il Barcellona è sulle sue tracce.