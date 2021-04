Calciomercato Juventus: scambio Pogba-Kulusevski? Le ultime

In Spagna rilanciano di un ipotetico affare Juve-Manchester United: sul piatto i cartellini di Pogba e Kulusevski

Le big inglesi, in particolare il Manchester United, avrebbero messo nel mirino Dejan Kulusevski, che resta comunque incedibile al momento per la Juventus.

Solskjaer è un estimatore del talento svedese con i ‘Red Devils’ che sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba, sempre nei desideri dei bianconeri, per arrivare al cartellino del classe 2000 ex Parma e Atalanta. Secondo la testata spagnola Todofichajes.com, lo United avrebbe già mosso i primi contatti per sondare la disponibilità della Juve all’operazione.

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24