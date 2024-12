Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano Tomori

La società piemontese ha messo nel mirino Tomori, difensore del Milan che sta trovando sempre meno spazio

Da elemento imprescindibile a poco più che riserva: il declino dal punto di vista delle gerarchie di Tomori in casa Milan è lampante e il difensore inglese ex Chelsea potrebbe cambiare aria.

Secondo Tuttosport, il calciomercato Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo e sfruttare il poco minutaggio accumulato in rossonero in questa stagione per portare Tomori all’Allianz Stadium.

Il Milan vuole evitare un Kalulu bis e dunque chiude all’ipotesi di prestito con diritto di riscatto, ma se il giocatore dovesse spingere per la cessione tutto potrebbe succedere. Tomori ritroverebbe proprio Kalulu, come successo già in rossonero.