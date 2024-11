Calciomercato Juventus, il Tottenham apre per Dragusin

Il calciomercato Juventus ha assoluto bisogno di un difensore in vista della seconda parte di stagione

Cristiano Giuntoli lo ha confermato: tra un attaccante e un difensore, a gennaio darebbe priorità al pacchetto arretrato. Il calciomercato Juventus deve intervenire sul mercato dopo l’infortunio di Bremer.

Il brasiliano starà fuori fino al termine della stagione, rientrando teoricamente solo per il Mondiale per Club. Come spiega Tuttosport, i bianconeri starebbe dunque pensando ad un ritorno di fiamma.

Radu Dragusin, ex bianconero ora al Tottenham, potrebbe fare al caso di Thiago Motta. L’ottima notizia riguarda l’apertura degli Spurs al prestito del giocatore, sperando di poterlo valorizzare cedendolo temporaneamente altrove, a maggior ragione in un ambiente che conosce già molto bene.