Calciomercato Juventus, tutto fatto per Paredes: cifre e dettagli del colpo

Calciomercato Juventus: Paredes è ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera. Cifre e dettagli dell’affare

Leandro Paredes sarà un calciatore della Juventus, con i bianconeri che hanno trovato l’accordo col PSG per portarlo a Torino.

Definiti ieri gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’argentino, che oggi in quel di Parigi sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto e del conseguente annuncio ufficiale. Accordo sulla base di un prestito per una stagione con conseguente obbligo di riscatto a determinate condizioni a 20 milioni di euro. Pronto un triennale per lui.

