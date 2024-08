Calciomercato Juventus, le ULTIME sull'operazione TODIBO: i bianconeri sono OTTIMISTI, ma...

Todibo verso la Juventus, ma la strada è ancora lunga. L’accordo è vicino, ma mancano gli ultimi dettagli per il francese

Filtra ottimismo per il passaggio di Todibo alla Juventus. Secondo Tuttosport, la trattativa prosegue anche se il West Ham, proprietario del cartellino, ha rifiutato la prima offerta dei bianconeri.

L’accordo con il giocatore è stato trovato da tempo e il club inglese è consapevole, ma finché non arriva una cifra consona non permetterà il trasferimento. La Juventus offrirà 30 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto.