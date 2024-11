Juventus, spunta una vecchia fiamma per la difesa

Il calciomercato Juventus aggiunge un nuovo profilo per quanto riguarda il reparto arretrato dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal

L’infortunio al crociato di Bremer di un mese fa contro il Lipsia è stata una tegola non indifferente per Thiago Motta che di recente ha perso per lo stesso tipo di situazione anche Cabal.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla difesa e ai nomi già menzionati nei giorni scorsi tra cui Skriniar, Hancko, Tah, Dragusin e Andersen, ne aggiunge ancora un altro in orbita calciomercato Juventus.

In realtà si tratta di un ritorno di fiamma ovvero Benoit Badiashile, frase in forza al Chelsea che già nelle scorse sessioni di calciomercato era stata prepotentemente accostato alla Vecchia Signora.