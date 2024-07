Calciomercato Juventus, il vice Vlahovic arriva dalla SERIE A: l’ultima IDEA bianconera per sostituire Milik

Il nuovo nome a sorpresa per l’attacco della Juventus: prenderebbe il posto di Milik come vice Vlahovic in attacco

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di importanti cambiamenti in attacco. Con le partenze di Kean, Milik e Chiesa, i bianconeri dovranno di fatto rifare per intero il reparto offensivo, esattamente come a centrocampo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome per il ruolo di vice Vlahovic è Tammy Abraham. La Juventus avrebbe sondato il terreno per l’attaccante inglese attualmente in forza alla Roma.