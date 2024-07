Calciomercato Lazio, doppio NO alle offerte di Castellanos: i biancocelesti FISSANO il prezzo, Baroni si è ESPRESSO

Il Calciomercato Lazio si basa molto sulla cessione di Castellanos: i biancocelesti hanno rifiutato fin qui due offerte

Valentin Castellanos verso la cessione. Secondo Il Messaggero, i biancocelesti hanno rifiutato due offerto dal Girona, sua ex squadra. La prima da 13 milioni di euro, la seconda 15 più bonus.

I “no” da parte della Lazio non sono per volontà di trattenere i giocatori, anzi, Baroni si è espresso favorevole alla cessione. Il motivo è una richiesta più alta da parte della squadra capitolina per 20 milioni di euro.