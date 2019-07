Calciomercato Lazio: ecco chi è N’Soki l’ultimo nome per la difesa

La Lazio sta sondando il terreno per un nuovo difensore: piace il classe 1999 del PSG Stanley N’Soki. Ecco chi è

La Lazio deve necessariamente mettere a segno un colpo in difesa vista la partenza di Stefano Radu. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la squadra capitolina avrebbe messo gli occhi su Stanley N’Soki, difensore del PSG.

Centrale franco-congolese cresciuto nelle giovanili del PSG, piace tanto a Tare e a Simone Inzaghi. 20 anni appena compiuti, lo scorso anno ha accumulato 12 presenze in Ligue 1. Grazie al suo dinamismo e alla sua tecnica potrebbe essere un rapporto ideale per la retroguardia biancoceleste. L’ostacolo per la Lazio potrebbe essere il costo del cartellino. La valutazione del PSG è infatti di 10 milioni di euro,