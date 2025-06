Calciomercato Lazio, pressing totale per Emerson Palmieri! Servirà per compensare l'addio di quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: in dubbio il futuro di Nuno Tavares, si valutano alternative per la fascia sinistra. In pole position c’è Emerson Palmieri

Il Calciomercato Lazio è già entrato nel vivo, e uno dei nodi principali da sciogliere riguarda il futuro di Nuno Tavares. Il laterale portoghese, arrivato in prestito, potrebbe non rientrare nei piani tecnici per la stagione 2025-2026, spingendo la dirigenza biancoceleste a esplorare nuove soluzioni per il ruolo di terzino sinistro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe monitorando con grande attenzione il profilo di Emerson Palmieri, esterno mancino attualmente in forza al West Ham. Il club inglese avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 10 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per le casse capitoline, soprattutto se dovesse concretizzarsi qualche cessione importante.

Emerson, italo-brasiliano con esperienza internazionale e nel campionato italiano (ha già vestito la maglia della Roma), rappresenterebbe un’opzione affidabile e pronta all’uso, in grado di offrire solidità e qualità su tutta la corsia mancina. Il suo possibile arrivo sarebbe un segnale forte da parte del calciomercato Lazio, intenzionata a rinforzarsi con giocatori già pronti per competere ai massimi livelli.

Ma il nome di Emerson non è l’unico sul taccuino del responsabile dell’area tecnica Angelo Fabiani. Il Calciomercato Lazio contempla anche altri profili come Fabiano Parisi, giovane esterno dell’Empoli, apprezzato per la sua spinta e il margine di crescita, Ben Chilwell del Chelsea, nome ambizioso ma al momento più complicato sul piano economico, e Aron Martin, protagonista di una buona stagione al Genoa e opzione di sicuro affidamento.

La Lazio, reduce da una stagione altalenante, ha l’obiettivo di tornare a lottare stabilmente per un posto in Europa. Per farlo, il rinforzo delle fasce è considerato prioritario, e il Calciomercato Lazio dovrà muoversi con tempestività e precisione.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi, soprattutto se verrà presa una decisione definitiva sul destino di Nuno Tavares. Intanto, i biancocelesti scandagliano il mercato in cerca del profilo giusto: tra esperienza e prospettiva, il Calciomercato Lazio è pronto a regalare nuove certezze a centrocampo e in difesa, partendo proprio dalla fascia sinistra.