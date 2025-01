Calciomercato Lazio, offerto un ex Roma per il centrocampo! Ci sono due club italiani su di lui: i dettagli

Calciomercato Lazio, offerto un ex Roma per il centrocampo! Due club di Serie A sono già forti su di lui: le ultimissime

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, in uscita dall’Ajax ci sarebbe il centrocampista ex Roma Tahirovic, offerto in serie A anche a Lazio , Fiorentina e Monza.

Tra i desideri di Fabiani e Lotito la prima scelta a centrocampo sarebbe Fazzini, ma nel caso la trattativa non dovesse andare in porto, il club sarebbe pronto a sondare anche le alternative, come l’ex giocatore della Roma. Si attendono gli sviluppi di mercato.