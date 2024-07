Calciomercato Lazio, Fabiani fissa la DATA per Greenwood: anche un’altra ITALIANA interessata

Mason Greenwood è in uscita dal Manchester United e su di lui ci sono tre squadre, tra cui la Lazio. Ecco la situazione

Il calciomercato Lazio stringe i tempi per Mason Greenwood. Secondo Il Tempo, il direttore sportivo Fabiani ha contattato il giocatore e il Manchester United per fissare una data di scadenza per la risposta.

Domani è il giorno atteso per la definitiva scelta dell’inglese per quanto riguarda la Lazio, che ha alzato l’offerta da 20 a 23 milioni più il 50% sulla futura rivendita. L’aumento dell’operazione è dovuto alla cessione di Immobile.