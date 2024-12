Calciomercato Lazio, il Real Madrid fa sul serio per il difensore biancoceleste: le ultimissime

Calciomercato Lazio, il Real Madrid fa sul serio per il difensore biancoceleste Mario Gila: le ultimissime e i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il difensore della Lazio Mario Gila è sotto la lente del Real Madrid. La squadra del tecnico ex Milan Carlo Ancelotti, infatti, è in piena emergenza difensiva e ha bisogno di nuovi acquisti per ampliare la rosa. Il numero uno degli spagnoli Florentino Pérez, però, vorrebbe impostare la trattativa con i biancocelesti per il prossimo giugno.

La valutazione del difensore della Lazio, Mario Gila, si aggira intorno ai 28 milioni di euro, ma gli spagnoli hanno dalla loro parte il 50% percentuale sulla futura rivendita del calciatore.