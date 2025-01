Calciomercato Lazio, ecco il piano B per il centrocampo. C’è il gradimento ma la concorrenza è alta: i dettagli

Calciomercato Lazio, ecco il piano B per il centrocampo biancoceleste. C’è il gradimento ma la concorrenza è alta: le ultime

Come raccontato da calciomercato.com, se dovesse in qualche modo saltare l’acquisto di Jacopo Fazzini il calciomercato Lazio andrebbe dritto su Cesare Casadei, che rappresenta il piano B perfetto per il centrocampo biancoceleste.

Il calciatore del Chelsea, con un passato all’Inter, ha infatti il gradimento totale da parte dello staff tecnico, ma la concorrenza è su di lui è davvero agguerrita. In pressing su di lui ci sarebbe il Torino, con Vagnati che avrebbe già presentato un’offerta ufficiale sulla base di un titolo definitivo con una opzione di recompra a favore dei Blues. Insomma, concorrenza alta per il giovane centrocampista ex Inter.