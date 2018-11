Calciomercato Lazio: derby con la Roma per un giovane talento

Derby di calciomercato tra Lazio e Roma che seguono da vicino il giovane centrocampista. del Gent Giorgi Chakvetadze

Le squadre di Serie A stanno seguendo sempre più da vicino le pedine che possono rinforzare le rispettive rose, dato che l’apertura della finestra di calciomercato si avvicina. Le società sono al lavoro anche per cercare nuovi giovani talenti che possano non solo puntellare le formazioni anche in futuro. In quest’ottica sta operando la Lazio che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe sulle tracce di un giovane centrocampista. Il giocatore in questione è Giorgi Chakvetadze, attualmente in forza al Gent nella Jupiler League.

Il giovane calciatore, classe 1999, ha attirato a se l’interesse di molte società e tra queste sembra esserci anche il club biancoceleste, ma non solo. Sembra, difatti, che Chakvetadze piaccia anche alla Roma che potrebbero innescare un vero e proprio derby di mercato per acquistarlo. Il valore del cartellino del centrocampista georgiano è salito a 13 milioni di euro negli ultimi mesi, una cifra abbastanza alta considerati i 19 anni di età.