Calciomercato Lazio, su Samardzic spunta l’ipotesi ESTERA: c’è lo zampino di un EX ROMA. Le ultime

Si infiamma la trattativa per Samardzic dell’Udinese. Dopo il colloquio con la Lazio, si apre una nuova pista

La Lazio sembrava aver accelerato definitivamente per Samardzic, ma a quanto pare la strada non è così spianta. Secondo Sportitalia, ci sarebbe una soluzione estera delle ultime ore per il centrocampista serbo.

Il Fenerbahce di José Mourinho ha sondato il terreno per quanto riguarda Samardzic, un profilo che comunque piace molto ai biancocelesti che però devono trattare con Pozzo per le commissioni.