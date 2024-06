Calciomercato Lazio, pronto un TRIPLO colpo da SOGNO: Lotito DEVE chiudere

Le ultime sulle mosse di calciomercato della nuova Lazio di Marco Baroni, con un possibile triplo colpo. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio è sempre più vicina a chiudere un’incredibile triplo colpo di calciomercato. I biancocelesti stanno infatti lavorando per avvicinarsi alla richiesta di 25 milioni di euro dell’Udinese per Lazar Samardzic, inserendo uno tra Basic e Cancellieri.

Intanto vanno avanti anche i contatti con il Verona per Noslin e Cabal, che potrebbero partire per 25 milioni di euro complessivi. L’idea di Lotito è quella di non spingersi oltre i 20 milioni di euro più bonus.